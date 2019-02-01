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Новости

Remedy готовит новую игру во вселенной Alan Wake и Control

Сэм Лэйк из Remedy сообщил на сайте студии, что разработка новой игры во вселенной Alan Wake и Control уже началась. Он пока не уточнил подробностей, но кое-что всё же поведал.

По словам Лэйка, более десяти лет назад разработчики придумали идею игровой мультивселенной. Суть в том, что сюжеты игр должны быть связаны общим миром, лором и персонажами. При этом каждая игра будет отдельной историей, но одновременно и частью целой картины.

Вот уже больше 10 лет у нас была безумная мечта. Идея, что истории, рассказанные в некоторых наших играх, будут связаны друг с другом, создавая мир с общими персонажами и лором.

Каждая игра — это отдельный сюжет, но также каждая из них — это дверь в большую вселенную с захватывающими возможностями для пересекающихся событий.

Медленно, терпеливо, за кулисами мы планировали и строили планы, чтобы воплотить в реальность эту мечту. Я очень рад сообщить вам, что теперь пришло время сделать первый конкретный шаг на этом пути, создав Remedy Connected Universe.

Сэм Лэйк, творческий директор Remedy

Сроки выхода проекта, его название и другие данные пока не сообщаются.

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