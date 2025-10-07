Nothing добавила новую функцию кнопке Essential Key в Phone (3), (3a) и (3a) Pro | The GEEK
Nothing добавила новую функцию кнопке Essential Key в Phone (3), (3a) и (3a) Pro

Однако она доступна пользователям только в некоторых странах.

Компания Nothing выпустила обновление для своих смартфонов, добавив новую функцию дополнительной кнопке Essential Key. Теперь с ее помощью можно включать запись телефонных разговоров.

Чтобы активировать запись, необходимо нажать и несколько секунд удерживать Essential Key. Все записанные разговоры сохраняются в специальном разделе Essential Space, где ИИ анализирует содержание диалога и создает краткое текстовое резюме.

Компания подчеркнула, что обновление устанавливается автоматически и уже доступно в смартфонах Nothing Phone (3), Phone (3a) и Phone (3a) Pro.

Пока функция записи звонков работает только в ограниченном числе стран — в Великобритании, Индии, Японии, Южной Корее, Филиппинах, Таиланде, Малайзии и Индонезии.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
