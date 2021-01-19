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Новости

Realme тизерит новый смартфон

Есть все предпосылки для того, чтобы ожидать от производителя в лице Realme выхода не только нового смартфона, но и целой линейки. Речь идет о семействе Realme Race, где ожидается выход нового флагманского девайса, работающего на чипсете Snapdragon 888. Что касается новой линейки, то в ней будет представлен смартфон с индексом X, который скорее всего, появится одним из первых.

Об этом появилась информация на ресурсе Twitter, где генеральный директор компании разместил тизер. Основная мысль этого изображения: «X — это будущее», то есть как бы намекает на скорый выход одного из самых востребованных смартфонов. Как мы знаем, устройства Realme X работали на чипсетах Mediatek. Интересно, получат ли новые устройства чипсет данного производителя? Скорее всего, это станет известно уже завтра, когда Mediatek представит новую линейку процессоров Dimensity.

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Источник:
Gsmarena
Теги: 
Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

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