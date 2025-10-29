OPPO запустила ColorOS 16: новая оболочка и серия Find X9 выходят в России | The GEEK
Новости

OPPO запустила ColorOS 16: новая оболочка и серия Find X9 выходят в России

Новая ColorOS 16 делает интерфейс заметно плавнее и отзывчивее, а также позволяет редактировать фото с помощью ИИ и управлять смартфоном с компьютера.
Ник Денвер сегодня в 10:38

Компания OPPO объявила о запуске обновлённой версии фирменной оболочки ColorOS 16, которая впервые дебютировала вместе со смартфонами Find X9.

Система получила переработанную архитектуру и улучшенную плавность интерфейса. Новая технология Parallel Animation делает анимации более естественными — движения начинаются из точки касания и синхронно возвращаются при закрытии приложений. За стабильность отвечает связка движков Luminous Rendering Engine и Trinity Engine, которые оптимизируют ресурсы и снижают энергопотребление.

В ColorOS 16 появился механизм Project Breeze, повышающий отзывчивость интерфейса даже на недорогих устройствах.

Обновлённый дизайн и ИИ-функции

Дизайн системы стал чище и ближе к природным формам — с мягкими светотенями и улучшенной цветовой гармонией. Пользователи могут устанавливать видеообои, подбирать шрифты или доверить выбор стилю искусственному интеллекту.

Возможности редактирования фото расширены: добавлена функция ИИ-подсветки портрета, которая корректирует освещение и тон кожи. Также доступны инструменты для удаления объектов, повышения резкости и устранения бликов. Видеоредактор получил ручные настройки яркости, контраста и скорости воспроизведения.

Кроссплатформенные возможности

ColorOS 16 улучшила взаимодействие устройств в экосистеме OPPO. Обновлённая платформа O+ Connect теперь работает не только с macOS, но и с Windows, позволяя передавать файлы и управлять приложениями между смартфоном и ПК. Также появилась функция переноса экрана, с помощью которой можно транслировать до пяти мобильных приложений одновременно на компьютер и управлять ими с клавиатуры и мыши.

Доступность

Распространение ColorOS 16 уже началось на международных рынках, включая Россию. Первым устройством с предустановленной системой станет серия OPPO Find X9.

