Razer представила модные очки для геймеров из ацетата

Razer и Retrosuperfuture анонсировали совместную коллаборацию и представили солнцезащитные очки для геймеров под названием Razersuperfuture. Оправа модели имеет массивный дизайн и выполнена из ацетата — материала, который более экологичен и прочнее, легче и долговечнее обычного пластика.

Очки оснащены фотохромными линзами, которые можно использовать как в помещении, так и на улице, а также защитой от вредного для глаз синего света, что будет полезно для геймеров и людей, проводящих много времени за компьютером.

Каждый аксессуар имеет уникальный номер, всего будет выпущено 370 единиц. Стоимость очков составляет 239 долларов (~19 000 рублей), а приобрести их можно будет с 5 мая.