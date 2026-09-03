Раскрыты характеристики чипа A20 Pro для iPhone 18 Pro и iPhone Ultra
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Раскрыты характеристики чипа A20 Pro для iPhone 18 Pro и iPhone Ultra

Apple прокачала графику, а также изменила расположение чипа ОЗУ, что улучшит охлаждение SoC A20 Pro.
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Редакция The GEEK сегодня в 20:50
Раскрыты характеристики чипа A20 Pro для iPhone 18 Pro и iPhone Ultra

В соцсети Weibo появилось изображение кристалла чипа Apple A20 Pro, который будет установлен в грядущие iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также в первый складной смартфон компании. Утечка позволяет оценить внутреннюю компоновку SoC и указывает на заметное увеличение графической производительности.

Судя по опубликованному изображению, чип A20 Pro получит семь графических ядер. Для сравнения, в A19 Pro используется шесть GPU-ядер. Если информация подтвердится, новый процессор станет первым мобильным чипом Apple с семиядерной графической подсистемой. При этом конфигурация CPU останется прежней — два производительных и четыре энергоэффективных ядра.

Объём кэш-памяти L2 для производительных ядер, вероятно, составит 16 Мб, как и у предшественника, а вот для энергоэффективных ядер он увеличится до 8 Мб против 6 Мб у прошлогоднего A19 Pro.

Еще одним важным изменением станет 96-битная шина памяти LPDDR5X, при этом по предварительным данным перехода на более новый тип LPDDR6, в этом поколении не ожидается. Кроме этого, Apple отказалась от размещения оперативной памяти непосредственно поверх процессора, в SoC A20 Pro чип ОЗУ будет расположен рядом, что позволит микросхемам быстрее и эффективней отводить тепло на испарительную камеру.

Утечка также намекает на изменения в работе нейронного процессора, однако определить точную конфигурацию NPU и ISP по опубликованному изображению пока невозможно. Вполне вероятно, что для повышения производительности задач ИИ, в этом поколении Apple увеличит их размеры, возможно, вдвое, как в чипе Apple M6.

При этом стоит учитывать, что опубликованное изображение кристалла является неподтверждённой утечкой и характеристики серийных чипов могут отличаться от инженерных образцов, поэтому рекомендуем подходить к данной информации со здравым скептицизмом.

Презентация смартфонов iPhone на чипе A20 Pro состоится 9 сентября.

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