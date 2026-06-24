iPhone 18 Pro может получить более крупный блок камер

Apple может заметно увеличить блок камер в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. По данным свежих утечек, будущие флагманы получат более массивную площадку камеры, а основное изменение может быть связано не столько с дизайном, сколько с новой аппаратной частью.

Источники в цепочке поставок утверждают, что блок камер у iPhone 18 Pro станет примерно на 2 мм крупнее по сравнению с iPhone 17 Pro. На макетах общая толщина смартфона с учётом объективов якобы выросла с 12,92 до 13,77 мм. Увеличение связывают с новым механизмом переменной диафрагмы и более крупным основным сенсором на 48 Мп формата 1/1,12 дюйма.

Переменная диафрагма позволит камере физически менять размер отверстия объектива. При ярком освещении система сможет прикрывать диафрагму для более резкого кадра и большей глубины резкости, а в темноте, наоборот, открывать её шире, чтобы матрица получала больше света. Сейчас в Pro-моделях iPhone используется фиксированная диафрагма f/1.78.

Такое решение может дать больше контроля при съёмке и улучшить портретный режим за счёт более естественного размытия фона. При этом конструкция камеры станет сложнее, особенно с учётом более крупного сенсора.

Пока неизвестно, как Apple решит возможные ограничения с фокусировкой на близком расстоянии.