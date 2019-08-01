Работа над ошибками: Samsung Galaxy Z Fold2 представлен официально

Компания Samsung официально презентовала новую версию складного смартфона под названием Galaxy Z Fold2. Новинка получила два дисплея Infinity-O с тонкими рамками. Первый — это внутренний 7,6 дюйма, второй — внешний на 6,2 дюйма. Внутренний дисплей защищён ультратонким стеклом Samsung Ultra Thin Glass.

Оба экрана построены на матрицах AMOLED. Внутренний получил разрешение 2213 x 1689 пикселей и частоту в 120 Гц. Внешний характеризуется разрешением в 2260 x 816 пикселей при 60 Гц.

При этом в новинке больше нет шторок, как в старой модели. Для фронтальной камеры сделан аккуратный вырез. Селфи-камера содержит два модуля по 10 МП.

Основная камера включает три модуля по 12 МП (телефото, ультраширокий и основной). Есть оптическая стабилизация. Сканер отпечатка пальца расположен в кнопке включения.

Внутри установлен процессор Qualcomm Snapdragon 865+, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ встроенной флэш-памяти UFS 3.1. Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мА·ч. Поддерживаются проводная зарядка на 25 Вт и беспроводная на 11 Вт.

Заявлены два цвета: чёрный и бронзовый, а также дизайнерская версия Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition, которую создают в сотрудничестве с модельером Томом Брауном.

В качестве ОС используется оболочка One UI 2.1 на базе операционной системы Android 10. Цены в России можно посмотреть в этом материале. Помимо складного смартфона, там есть и другие решения.