Qualcomm готовит сразу 4 новых платформы для смартфонов среднего уровня

Компания Qualcomm решила расширить ассортимент однокристальных систем для смартфонов. В числе новинок есть сразу 4 модели: Snapdragon 778G Plus 5G, Snapdragon 695 5G, Snapdragon 480 Plus 5G и Snapdragon 680 4G.

Первая платформа — это разогнанная версия Snapdragon 778G. В неё повышена частота процессора с 2,4 до 2,5 ГГц, а GPU быстрее на 20%. О других отличиях не говорится.

Snapdragon 480 Plus также отличается повышенной на 200 МГц частотой CPU и увеличенной производительностью GPU. Других отличий, судя по всему, нет.

SoC Snapdragon 695 в отличие от Snapdragon 690 поддерживает mmWave 5G. Процессор разогнан на 15%, а графика — сразу на 30%. Также платформа теперь выпускается по техпрцоессу 6 нм вместо 8 нм.

Snapdragon 680 отличается тем, что у неё нет модема 5G. Зато есть ядра Kryo 265 с техпроцессом в 6 нм, частотой 2,4 ГГц, а также GPU Adreno 610. По сути, это замена и небольшой даунгрейд Snapdragon 665.

Пока неясно, когда новые чипсеты поступят на рынок.