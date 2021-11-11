В транспорте, ресторанах и магазинах России введут обязательные QR-коды

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом намерены разработать законопроекты о введении обязательных QR-кодов в транспорте, магазинах и ресторанах. Как сообщается, проверять их будут при поездке поездом и полёта самолётом.

Пока что проекты законов разрабатываются, об их передаче в Госдуму сообщат дополнительно. В процессе задействованы также профильные ведомства.

Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно. Оперштаб

Учитывая, что датой окончания этих мер называют июнь 2022 года, скорее всего, их примут в ближайшее время, причём решение будет приниматься в каждом регионе отдельно. К слову, в Татарстане нормы уже запущены и работают. Они затрагивают там весь муниципальный транспорт.

Также отмечается, что законопроекты не повлияют на работу городского общественного транспорта, аптек и продуктовых магазинов.