Производство iPhone 11 перенесли в Индию

В связи с нестабильным экономическим состоянием в мире, компания Apple начала пересматривать приоритеты производства свой продукции, а точнее, смартфонов iPhone 11. Сейчас все больше свой взор руководители обращают на Индию. И это дает свои результаты, ведь уже сейчас стартует производство этой модели в стране неподалеку от Ченнаи, на заводе Foxconn. Более того, руководители Apple рассматривают вариант увеличения производства смартфонов в этой же стране и снижения квоты для Китая.

Наращивания производства смартфонов в Индии выгодно обеим сторонам. Для Индии – это выгода не только в рабочих местах, но и в открытии фирменных магазинов производителя. Для Apple – это возможность с максимальной выгодой использовать ресурсы и экономить до 22% на импортных пошлинах, что даст возможность хоть немного снизить цены на свою продукцию.

Уже не единожды в разных ресурсах указывалось, что Apple планирует производить в Индии смартфоны на сумму в 40 млрд. долларов. С помощью Wistron и Foxconn, компаний, которые являются контрактными производителями. Ужей сейчас есть подтверждение тому, что Foxconn намерена инвестировать в производство в Индии 1 млрд. долларов.

Если говорить о будущих перспективах сотрудничества Apple и Индии, как страны производителя, то уже в третьем квартале этого года должно состояться открытие онлайн-магазина Apple Store. И это не предел, ведь ведется работа в направлении открытия и розничных магазинов в Индии, начиная с Мумбаи.