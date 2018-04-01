Производители отказывают отвечать за российские приложения по «закону против Apple»
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Новости

Производители отказывают отвечать за российские приложения по «закону против Apple»

Страсти вокруг «закона против Apple» не утихают. В этот раз ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК (в неё входят Apple, Samsung, LG, Philips и др.) отказываются брать на себя ответственность за стабильность производимых устройств.

В РАТЭК отмечают, что российский софт в смартфонах и других гаджетах может вызвать проблемы в работе, а значит ответственность за это должны нести разработчики приложений и предлагают прописать это в законе «О защите прав потребителей».

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Также РАТЭК просит дать тестовый период до года, чтобы опробовать все варианты. Например, установить приложение «Госуслуги» на несколько устройств и проследить за стабильностью работы.

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