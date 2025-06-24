Dreame запустила в России пылесосы R10S и R10S Pro с интеллектуальной системой обнаружения пыли 

Компания Dreame представила в России новые беспроводные пылесосы R10S и R10S Pro, созданные для максимально эффективной и быстрой уборки. Оба устройства способны очистить до 175 м² за один цикл работы. Аккумулятор ёмкостью 2900 мА·ч обеспечивает до 90 минут беспрерывной работы.
Главное новшество моделей — технология CelesTect, благодаря которой пылесосы видят пыль в 16 раз лучше, чем предшественники. Интеллектуальные датчики анализируют степень загрязнения и автоматически подбирают оптимальную мощность. Щётка с LED-подсветкой облегчает уборку в тёмных углах и под мебелью.
Модель R10S Pro предлагает расширенные возможности для самой тщательной уборки:
- фирменная технология Clean-to-Edge позволяет собирать пыль и мусор на расстоянии до 7 мм от стен и плинтусов;
- в комплекте идёт дополнительная насадка с мягкой щетиной, которая идеально подходит для мебели, полок и труднодоступных мест;
- Pro-версия рассчитана на более требовательных пользователей, которым важна не только мощность, но и точность уборки.
Общие характеристики R10S и R10S Pro
- три режима мощности: Eco — для экономии энергии, Med — для повседневной уборки и Turbo — для полной очистки;
- LED-дисплеем, отображающим уровень заряда, выбранный режим и степень загрязнения;
- многоуровневая система фильтрации, удаляющей до 99,9% частиц размером до 0,3 мкм;
- контейнер для пыли объёмом 0,6 л с простой очисткой.
Где купить и по каким ценам
С 24 июня 2025 года пылесосы Dreame R10S и R10S Pro доступны на официальном сайте Dreame и у магазина-партнёра: DNS.
До 14 июля действует специальное предложение:
- R10S — 16 990 рублей (вместо 19 990 рублей);
- R10S Pro — 21 990 рублей (вместо 24 990 рублей).
Реклама. DREAME TRADING (TIANJIN) CO., LTD, ИНН 91120118MA06YD134Q, erid: 2VtzqvPCKJv
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