Dreame запустила в России пылесосы R10S и R10S Pro с интеллектуальной системой обнаружения пыли 

Компания Dreame представила в России новые беспроводные пылесосы R10S и R10S Pro, созданные для максимально эффективной и быстрой уборки. Оба устройства способны очистить до 175 м² за один цикл работы. Аккумулятор ёмкостью 2900 мА·ч обеспечивает до 90 минут беспрерывной работы.

Главное новшество моделей — технология CelesTect, благодаря которой пылесосы видят пыль в 16 раз лучше, чем предшественники. Интеллектуальные датчики анализируют степень загрязнения и автоматически подбирают оптимальную мощность. Щётка с LED-подсветкой облегчает уборку в тёмных углах и под мебелью.

Модель R10S Pro предлагает расширенные возможности для самой тщательной уборки:

фирменная технология Clean-to-Edge позволяет собирать пыль и мусор на расстоянии до 7 мм от стен и плинтусов;

в комплекте идёт дополнительная насадка с мягкой щетиной, которая идеально подходит для мебели, полок и труднодоступных мест;

Pro-версия рассчитана на более требовательных пользователей, которым важна не только мощность, но и точность уборки.

Общие характеристики R10S и R10S Pro

три режима мощности: Eco — для экономии энергии, Med — для повседневной уборки и Turbo — для полной очистки;

LED-дисплеем, отображающим уровень заряда, выбранный режим и степень загрязнения;

многоуровневая система фильтрации, удаляющей до 99,9% частиц размером до 0,3 мкм;

контейнер для пыли объёмом 0,6 л с простой очисткой.

Где купить и по каким ценам

С 24 июня 2025 года пылесосы Dreame R10S и R10S Pro доступны на официальном сайте Dreame и у магазина-партнёра: DNS.

До 14 июля действует специальное предложение:

R10S — 16 990 рублей (вместо 19 990 рублей);

R10S Pro — 21 990 рублей (вместо 24 990 рублей).

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