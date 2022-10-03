На Госуслугах можно обжаловать призыв на частичную мобилизацию

На Госуслугах появилась форма, которая позволяет подать жалобу за нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации. Обжаловать повестку можно либо самостоятельно, либо с помощью близких.

Услугой могут воспользоваться те граждане, которые имеют основания для отсрочки, но по какой-то причине были мобилизованы.

Чтобы подать заявление необходимо внести данные о повестке, а также документы подтверждающие основание для отсрочки. После чего они будут передаваться в призывную комиссию региона, в которой мобилизованный состоит на воинском учете.

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