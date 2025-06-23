Shopper’s сообщил о выходе Poizon на российский рынок, но подтверждений этому нет

Издание Shopper’s 19 июня 2025 года сообщило, что китайский маркетплейс Poizon подтвердил запуск в России в рамках «глобальной экспансии». По их данным, российским сайтом и приложениями управляет гонконгская компания Pro new world, которая якобы авторизована владельцем Poizon — Shanghai Dewu Information Group.

Shopper’s утверждает, что получил ответ от китайской компании, а запуск сопровождался заявлениями «регионального директора Poizon Global» Дмитрия Селихова. Уточняется, что Pro new world также управляет магазином на Ozon, который указан как «официальный продавец Poizon».

При этом официальных комментариев от Poizon о выходе на российский рынок на момент публикации нет. После скептических реакций читателей Shopper’s заявило, что «уверено» в своих источниках и подчеркнуло, что Селихов давно представляет Poizon Global на отраслевых мероприятиях.

Редакция The GEEK считает важным отметить: Shopper’s не предоставило доказательств для подтверждения своей информации, таких как официальные заявления Poizon, документы или ссылки на публикации от владельца платформы.