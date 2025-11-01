Продажи смарт-часов HUAWEI WATCH Ultimate 2 стартовали в России | The GEEK
close
Новости

Продажи смарт-часов HUAWEI WATCH Ultimate 2 стартовали в России

Они выдерживают погружение на глубину до 150 метров и поддерживают подводную связь на основе гидролокатора.

«М.Видео» объявила о старте продаж в России новых умных часов HUAWEI WATCH Ultimate 2, созданных для любителей активного отдыха и спорта на открытом воздухе. Устройство было официально представлено в середине сентября.

Главные особенности новинки — возможность погружения на глубину до 150 метров, подводная связь через гидролокатор и премиальные материалы корпуса.

Корпус часов выполнен из жидкого металла на основе сплава циркония, который отличается высокой прочностью и устойчивостью к царапинам. Безель сделан из керамики, а экран защищен сапфировым стеклом.

Специальная структура корпуса обеспечивает водонепроницаемость 20 АТМ и соответствует стандарту EN 13319 для дайвинга. Благодаря встроенному гидролокационному модулю дайверы могут обмениваться сообщениями под водой на расстоянии до 30 метров.

Подробнее о HUAWEI WATCH Ultimate 2

Анонс HUAWEI WATCH Ultimate 2 — погружение на глубину до 150 метров и подводная связь

Цены на часы следующие:

  • HUAWEI WATCH Ultimate 2 (черный) — 64 999 рублей;
  • HUAWEI WATCH Ultimate 2 (синий) — 79 999 рублей.

До 30 ноября покупатели обеих моделей получат в подарок наушники HUAWEI FreeBuds Pro 4.

id·213839·20251101_0913
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Продажи планшета HUAWEI MatePad 12 X 2025 стартовали в России
Обзор Suunto Run: зачем они выпустили такие простые часы?
HUAWEI представила HarmonyOS 6 со «стеклянным» дизайном в стиле iOS 26
Названы самые популярные ноутбуки у россиян в 2025 году
Обзор HUAWEI Pura 80: смартфон, который не пытается понравиться всем
Титановые смарт-часы Amazfit T-Rex 3 Pro с автономностью до 25 дней вышли в России
Предзаказы на обновленный HUAWEI MatePad 12 X начали принимать в России
В России стартовали продажи новой серии смартфонов HUAWEI nova 14
HUAWEI готовит к выходу линейку смартфонов Mate 80
Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах
Наушники HUAWEI FreeBuds 7i с умным шумоподавлением вышли в России
Продажи смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 и WATCH D2 стартовали в России
Продажи умных часов Xiaomi Watch S4 41 мм стартовали в России
Xiaomi выпустила спецверсию Smart Band 10 c золотым корпусом и кристаллами
Браслет Whoop 5.0: как работает, зачем нужна подписка и где купить в России
В России открыли предзаказ на умные часы серии HUAWEI WATCH GT 6 и HUAWEI WATCH D2
Анонс HUAWEI WATCH Ultimate 2 — погружение на глубину до 150 метров и подводная связь
HUAWEI анонсировала обновленные часы WATCH D2
HUAWEI представила смарт-часы WATCH GT 6 и GT 6 Pro

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор TENET T8: две тысячи километров по трассам и городам

    Обзоры

  2. Обзор HONOR MagicBook Art 14 2025: тонкий, мощный и опасно похож на MacBook

    Обзоры

  3. Обзор TECNO Pova 7 Ultra 5G: игровой, но не показной

    Обзоры

  4. Обзор COMMO One 2.0: простые, но со вкусом

    Обзоры

  5. Обзор Suunto Run: зачем они выпустили такие простые часы?

    Обзоры

  6. Обзор HUAWEI Pura 80: смартфон, который не пытается понравиться всем

    Обзоры
Смотреть все обзоры