Продажи смарт-часов HUAWEI WATCH Ultimate 2 стартовали в России

«М.Видео» объявила о старте продаж в России новых умных часов HUAWEI WATCH Ultimate 2, созданных для любителей активного отдыха и спорта на открытом воздухе. Устройство было официально представлено в середине сентября.

Главные особенности новинки — возможность погружения на глубину до 150 метров, подводная связь через гидролокатор и премиальные материалы корпуса.

Корпус часов выполнен из жидкого металла на основе сплава циркония, который отличается высокой прочностью и устойчивостью к царапинам. Безель сделан из керамики, а экран защищен сапфировым стеклом.

Специальная структура корпуса обеспечивает водонепроницаемость 20 АТМ и соответствует стандарту EN 13319 для дайвинга. Благодаря встроенному гидролокационному модулю дайверы могут обмениваться сообщениями под водой на расстоянии до 30 метров.

Подробнее о HUAWEI WATCH Ultimate 2 Анонс HUAWEI WATCH Ultimate 2 — погружение на глубину до 150 метров и подводная связь

Цены на часы следующие:

HUAWEI WATCH Ultimate 2 (черный) — 64 999 рублей;

HUAWEI WATCH Ultimate 2 (синий) — 79 999 рублей.

До 30 ноября покупатели обеих моделей получат в подарок наушники HUAWEI FreeBuds Pro 4.