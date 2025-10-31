iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max подешевели почти на 30% в России | The GEEK
iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max подешевели почти на 30% в России

Цены на «прошку» снизились до 121 тысячи рублей.

В России заметно подешевели новые iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Они упали в цене почти на треть по сравнению со стартом продаж, выяснила редакция The GEEK.

В сентябре iPhone 17 Pro с 256 ГБ памяти стоил 164 990 рублей, а iPhone 17 Pro Max — 184 990 рублей. Сейчас на маркетплейсах их можно найти значительно дешевле:

  • iPhone 17 Pro — 121,5 тыс. рублей;
  • iPhone 17 Pro Max — 137 тыс. рублей (с учетом таможенной пошлины).

Таким образы, цены снизились почти на 30%. При этом речь идет о версиях с физической SIM-картой. Модели, поддерживающие только eSIM, на некоторых площадках стоят еще меньше.

В крупных розничных сетях тоже начали снижать цены, однако там размер скидок пока не превышает 10-15%.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
