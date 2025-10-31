Внедорожник Tank 300 начнут выпускать в России | The GEEK
Внедорожник Tank 300 начнут выпускать в России

Согласно полученному ОТТС, модель будут собирать в Калининграде.

В России готовятся наладить производство популярного внедорожника Tank 300 — самой доступной модели бренда. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на локализованную модификацию российской сборки уже оформлено, сообщает «Автопоток».

Изготовителем в документах указана компания «Автотор ТрансБалт». Поэтому можно предположить, что сборка будет проходить на заводе «Автотор» в Калининграде.

Пока речь идет только о бензиновой версии Tank 300, которую в Россию поставляют с 2023 года. Машина оснащена 2-литровым турбомотором мощностью 220 лошадиных сил, работает с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Сейчас стоимость Tank 300 2024 года выпуска с учетом скидки составляет 4,15-4,75 миллиона рублей. Цены на автомобили 2025 года без скидки — от 4,3 до 4,9 миллиона рублей.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
