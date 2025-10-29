Apple выпустила iOS 26.1 Release Candidate | The GEEK
Apple выпустила iOS 26.1 Release Candidate

Полноценный релиз обновления ожидается на следующей неделе.

Apple представила iOS 26.1 Release Candidate — предрелизную бета-версию операционной системы с номером сборки 23B82. Скачать ее можно уже «по воздуху».

Для бета-тестеров также доступны другие финальные беты:

  • iOS 18.7.2 RC (22H123);
  • macOS Tahoe 26.1 RC (25B77);
  • macOS Sequoia 15.7.2 RC (24G325);
  • macOS Sonoma 14.8.2 RC 4 (23J126);
  • watchOS 26.1 RC (23S36);
  • visionOS 26.1 RC (23N48);
  • tvOS 26.1 RC (23J580);
  • HomePod Software 26.1 RC (23J580).

Полноценный релиз iOS 26.1 и обновлений для других устройств Apple ожидается на следующей неделе.

