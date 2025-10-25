Базовый iPhone 18 получит оперативную память от iPhone 17 Pro | The GEEK
Базовый iPhone 18 получит оперативную память от iPhone 17 Pro

Все из-за конкуренции с Android-смартфонами.
Валентин Снежин сегодня в 02:29

По данным корейского издания The Bell, Apple увеличит объём оперативной памяти в будущих моделях iPhone 18 — с 8 до 12 ГБ. Это в два раза больше, чем в текущем поколении, и впервые выведет базовые версии смартфона на уровень Pro-флагманов.

Увеличение памяти связано с внедрением Apple Intelligence — системы искусственного интеллекта, которая выполняет задачи локально и требует высокой производительности.

Память нового поколения LPDDR5X будет поставлять Samsung, а также SK Hynix и Micron. Такие модули быстрее и экономичнее по сравнению с теми, что используются сейчас в iPhone 17.

Серия iPhone 18 будет представлена в два этапа. Осенью 2026 года ожидаются модели iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, iPhone Air 2 и первый складной iPhone. Все они получат процессор A20, созданный по 2-нм техпроцессу. Базовые iPhone 18 и iPhone 18e могут выйти в начале 2027 года.

Рост производительности и памяти, вероятно, приведёт к подорожанию: аналитики ожидают увеличение стартовой цены на 50–100 долларов относительно серии iPhone 17. В соцсетях называют обновление запоздалым, но важным шагом для конкуренции с Android-флагманами вроде Samsung Galaxy S26 и Vivo X300.

