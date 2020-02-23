Продажи Resident Evil 3 превысили 2 млн копий

Отгрузка вместе с цифровыми продажами копий ремейка Resident Evil 3 на PlayStation 4, Xbox One и PC превысили 2 млн копий за первые пять дней. В Capcom отметили, что практически 50% продаж пришлись на цифровые версии. Оригинальная Resident Evil 3 вышедшая в 1999 году продалась всего в 3,5 млн.

Кроме того, разработчики объявили, что общее число проданных копий Resident Evil 2 превысил за 6 млн экземпляров.

Выход ремейка Resident Evil 3 состоялся 19 марта. Сейчас игра занимает вторую строчку чартов розницы в Японии и Великобритании.