Продажи наушников HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC стартовали в России | The GEEK
close
Новости

Продажи наушников HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC стартовали в России

Устройство оснащено продвинутой системой активного шумоподавления и тремя микрофонами с новым алгоритмом распознавания голоса.

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о начале продаж наушников HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC. Новинка получила усовершенствованную систему активного шумоподавления с несколькими режимами.

Устройство автоматически переключаются между тремя уровнями шумоподавления в зависимости от окружающих условий, а режим прозрачности позволяет слышать внешние звуки и оставаться на связи с окружающими.

Наушники оснащены тремя микрофонами и новым алгоритмом распознавания голоса, а улучшенная защита от ветра делает голос разборчивым во время пробежек или езды на велосипеде.

Каждый наушник весит 4,3 г и имеет эргономичную форму, созданную с учетом анализа более 10 000 ушных каналов. В комплект входят три пары амбушюр для удобной посадки. Автономность составляет до 10 часов без подзарядки и до 50 часов с кейсом.

Цена HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC — 4 499 рублей, а с 19 сентября по 31 октября действует скидка 500 рублей.

В России также открыли предзаказ на умные часы серии HUAWEI WATCH GT 6 и HUAWEI WATCH D2.

id·210782·20250919_1837
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
В России открыли предзаказ на умные часы серии HUAWEI WATCH GT 6 и HUAWEI WATCH D2
Дебютировал обновленный планшет HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte
HUAWEI представила серию смартфонов nova 14 с упором на портретную съемку
Анонс HUAWEI WATCH Ultimate 2 — погружение на глубину до 150 метров и подводная связь
HUAWEI анонсировала обновленные часы WATCH D2
HUAWEI представила смарт-часы WATCH GT 6 и GT 6 Pro
Apple встроила в AirPods Pro 3 чип U2
Nothing показала дизайн новых наушников Ear (3)
Предзаказы на новые Apple Watch и AirPods Pro 3 начали принимать в России
Продажи HUAWEI Pura 80 стартовали в России
Наушники Nothing Ear (3) получили дату выхода
HUAWEI выпустила пауэрбанк на 12 000 мАч с поддержкой 100 Вт и встроенным кабелем
Обзор HUAWEI Mate X6
HUAWEI вышла в лидеры на мировом рынке складных смартфонов
HUAWEI представила наушники FreeBuds 7i с умным шумоподавлением
AirPods Pro 3 получат датчики для мониторинга пульса и температуры тела
HUAWEI готовит к выходу наушники-клипсы FreeClip 2 и два новых планшета
Наушники Nothing Headphone (1) появились в продаже в России
Обзор Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi: тройная акустика и звук через Wi-Fi
Анонс Google Pixel Buds 2a — самые доступные наушники в линейке с ANC

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  2. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  3. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

    Обзоры

  5. Обзор MAIBENBEN M557: тихий трудяга на каждый день

    Обзоры

  6. Обзор realme P3 Ultra: лунная магия светящейся крышки

    Обзоры
Смотреть все обзоры