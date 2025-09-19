Продажи наушников HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC стартовали в России

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о начале продаж наушников HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC. Новинка получила усовершенствованную систему активного шумоподавления с несколькими режимами.

Устройство автоматически переключаются между тремя уровнями шумоподавления в зависимости от окружающих условий, а режим прозрачности позволяет слышать внешние звуки и оставаться на связи с окружающими.

Наушники оснащены тремя микрофонами и новым алгоритмом распознавания голоса, а улучшенная защита от ветра делает голос разборчивым во время пробежек или езды на велосипеде.

Каждый наушник весит 4,3 г и имеет эргономичную форму, созданную с учетом анализа более 10 000 ушных каналов. В комплект входят три пары амбушюр для удобной посадки. Автономность составляет до 10 часов без подзарядки и до 50 часов с кейсом.

Цена HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC — 4 499 рублей, а с 19 сентября по 31 октября действует скидка 500 рублей.

В России также открыли предзаказ на умные часы серии HUAWEI WATCH GT 6 и HUAWEI WATCH D2.