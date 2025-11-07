Складной iPhone станет первым смартфоном с 24-Мп подэкранной камерой | The GEEK
Складной iPhone станет первым смартфоном с 24-Мп подэкранной камерой

24 мегапикселя под экраном: складной iPhone сможет удивить даже фанатов Samsung.
Валентин Снежин сегодня в 18:21

Согласно отчёту JP Morgan, складной iPhone, над которым работает Apple, будет оснащён 24-мегапиксельной камерой, встроенной под внутренний экран. Это станет первым подобным решением в индустрии.

Ранее сообщалось, что Apple планирует использовать подэкранную камеру для внутреннего дисплея устройства, однако впервые названы её характеристики. Камера будет состоять из шести пластиковых линз.

Подэкранные камеры уже применяются в некоторых Android-смартфонах, но их разрешение, как правило, не превышает 4–8 Мп из-за потери качества изображения. Переход на 24 Мп указывает на значительный технологический прогресс в передаче света через слой дисплея.

По данным отчёта, Apple отказалась от некоторых функций, включая LiDAR и оптическую стабилизацию, чтобы сохранить компактность корпуса.

Складной iPhone получит четыре камеры: две основные на 48 Мп, фронтальную на внешнем экране и подэкранную внутреннюю. Для разблокировки будет использоваться Touch ID в боковой кнопке.

По прогнозу аналитика Марка Гурмана, устройство представят осенью 2026 года, однако японский банк Mizuho Securities допускает перенос релиза на 2027 год из-за доработки конструкции шарнира.

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
