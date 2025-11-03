Apple выпустила iOS 26.1: что изменилось | The GEEK
Apple выпустила iOS 26.1: что изменилось

Пора обновляться.
Валентин Снежин сегодня в 00:56

Apple начала распространение стабильных версий iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1 и tvOS 26.1. Обновления доступны поэтапно и устанавливаются «по воздуху».

  • Главное изменение — возможность настройки эффекта Liquid Glass. В разделе «Настройки» → «Экран и яркость» → Liquid Glass можно выбрать между прозрачным и однотонным оформлением.
  • Появилась опция отключения жеста камеры на экране блокировки, актуальная для владельцев iPhone 16 и новее с физической клавишей Camera Control.
  • Будильник теперь отключается жестом «смахнуть и остановить» — чтобы случайно не выключить сигнал.
  • В Apple Music можно переключать треки свайпом по мини-плееру: слева направо — вперёд, справа налево — назад.
  • На iPadOS вернулась функция Slide Over — возможность открывать приложения поверх других и быстро убирать их с экрана.
  • В Apple Intelligence и AirPods для Live Translation получили поддержку новых языков, но русского до сих пор нет.
  • Также в настройках появилась функция Background Security Improvements — фоновое обновление безопасности, которое автоматически применяет критические патчи без участия пользователя.

Среди незначительных изменений: новые выравнивания заголовков в настройках, визуальные обновления клавиатуры в «Телефоне» и иконки Apple TV, а также стандартные обои iOS 26 в превью экрана блокировки.

id·213911·20251104_0056
Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
