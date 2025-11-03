Apple планирует масштабное обновление устройств к своему 50-летию

В 2026 году Apple отметит 50-летие и, по прогнозам, начнёт год с рекордных показателей: праздничный квартал может принести компании до $140 млрд выручки — больше, чем когда-либо прежде. Юбилейный год обещает стать переломным:

Apple готовит переход к новой стратегии в области искусственного интеллекта, запуск первого складного iPhone и выход на рынок умных домашних устройств.

Титан и алюминий Первый складной iPhone получит корпус из титана и алюминия

В начале года компания планирует представить iPhone 17e, iPad Air с чипом M4, а также новые MacBook Air и Pro с процессорами M5 Pro и M5 Max. Весной ожидается старт стратегии Apple в области умного дома: компания выпустит смарт-дисплей в настольной и настенной версиях, интегрированный с новым ассистентом Siri и системой Apple Intelligence.

На летней конференции WWDC покажут iOS 27, macOS 27 и watchOS 27, а также обновлённую платформу Apple Intelligence. Осенью фокус сместится к iPhone 18 Pro, который впервые лишится модемов Qualcomm и получит собственный чип Apple C2. Именно тогда ожидается и первый складной iPhone, который станет крупнейшим шагом Apple в новую категорию устройств.

Компания также готовит OLED-дисплеи для MacBook Air, iPad Air и iPad mini, а к 2027 году — редизайн MacBook Pro с сенсорным экраном и чипами M6 Pro / M6 Max.

Даже при рекордных продажах Apple предстоит решить ряд проблем — от изменений в App Store до рисков новых тарифов в США. Тем не менее, по данным Bloomberg, у компании достаточно ресурсов, чтобы сохранить лидерство и задать направление развитию рынка на ближайшие 10 лет.