Apple планирует масштабное обновление устройств к своему 50-летию | The GEEK
close
Новости

Apple планирует масштабное обновление устройств к своему 50-летию

Юбилейный год обещает стать для Apple поворотным: компания делает ставку на собственные AI-разработки, новую Siri и складной iPhone как символ следующей эпохи.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 12:40

В 2026 году Apple отметит 50-летие и, по прогнозам, начнёт год с рекордных показателей: праздничный квартал может принести компании до $140 млрд выручки — больше, чем когда-либо прежде. Юбилейный год обещает стать переломным:

Apple готовит переход к новой стратегии в области искусственного интеллекта, запуск первого складного iPhone и выход на рынок умных домашних устройств.

Титан и алюминий

Первый складной iPhone получит корпус из титана и алюминия

В начале года компания планирует представить iPhone 17e, iPad Air с чипом M4, а также новые MacBook Air и Pro с процессорами M5 Pro и M5 Max. Весной ожидается старт стратегии Apple в области умного дома: компания выпустит смарт-дисплей в настольной и настенной версиях, интегрированный с новым ассистентом Siri и системой Apple Intelligence.

На летней конференции WWDC покажут iOS 27, macOS 27 и watchOS 27, а также обновлённую платформу Apple Intelligence. Осенью фокус сместится к iPhone 18 Pro, который впервые лишится модемов Qualcomm и получит собственный чип Apple C2. Именно тогда ожидается и первый складной iPhone, который станет крупнейшим шагом Apple в новую категорию устройств.

Компания также готовит OLED-дисплеи для MacBook Air, iPad Air и iPad mini, а к 2027 году — редизайн MacBook Pro с сенсорным экраном и чипами M6 Pro / M6 Max.

Даже при рекордных продажах Apple предстоит решить ряд проблем — от изменений в App Store до рисков новых тарифов в США. Тем не менее, по данным Bloomberg, у компании достаточно ресурсов, чтобы сохранить лидерство и задать направление развитию рынка на ближайшие 10 лет.

id·213890·20251103_1240
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
Продажи Vivo X300 и X300 Pro стартуют в России 10 ноября
Раскрыты новые цвета iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max
iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max подешевели почти на 30% в России
Очередной отказ от MediaTek: «сердцем» OnePlus 15T станет топовый Snapdragon
Nothing Phone (3a) Lite поставляется с предустановленным ПО и встроенной рекламой
Vivo X300 и X300 Pro вышли на глобальный рынок — меньше батарея, выше цена
Представлен iQOO Neo 11 — экран 144 Гц, Snapdragon 8 Elite и батарея на 7500 мАч
Vivo S50 Pro mini (X300 FE) получит компактный корпус и процессор от Qualcomm
Обзор TECNO Pova 7 Ultra 5G: игровой, но не показной
OPPO Find X9 и Find X9 Pro вышли на глобальный рынок
Apple выпустила iOS 26.1 Release Candidate
TD Cowen: Apple не сокращала производство iPhone Air
Появились первые детали о дизайне iPhone 17e и iPhone 18 Pro
Будущий iPad Pro получит чип M6 и систему охлаждения с паровой камерой
Базовый iPhone 18 получит оперативную память от iPhone 17 Pro
Apple увеличит производство AirPods в Индии
Apple снимет с производства компоненты для iPhone Air до конца года
Apple отказалась принимать оригинальную гарнитуру Vision Pro по программе Trade-In
Лучшая зарядка для iPhone: 7 моделей, которые стоят каждого ватта
Apple не ожидала такого спроса: iPhone Air продан в Китае за считаные минуты

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Anker Soundcore P41i: наушники, что превращаются в пауэрбанк — гениально или странно?

    Обзоры

  2. Обзор TENET T8: две тысячи километров по трассам и городам

    Обзоры

  3. Обзор HONOR MagicBook Art 14 2025: тонкий, мощный и опасно похож на MacBook

    Обзоры

  4. Обзор TECNO Pova 7 Ultra 5G: игровой, но не показной

    Обзоры

  5. Обзор COMMO One 2.0: простые, но со вкусом

    Обзоры

  6. Обзор Suunto Run: зачем они выпустили такие простые часы?

    Обзоры
Смотреть все обзоры