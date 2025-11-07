Илон Маск перенёс презентацию нового Tesla Roadster | The GEEK
Илон Маск перенёс презентацию нового Tesla Roadster

Илон Маск объявил, что Tesla Roadster покажут в День дурака. Фанаты пока не уверены, радоваться ли или готовиться к новой шутке.
Валентин Снежин сегодня в 11:58

Илон Маск перенёс презентацию нового Tesla Roadster на 1 апреля 2026 года

Глава Tesla Илон Маск объявил, что второе поколение электромобиля Roadster представят 1 апреля 2026 года. Об этом он сообщил на ежегодном собрании акционеров компании.

Маск пошутил, что выбранная дата «даёт возможность для отрицания» — если презентацию вновь перенесут, он сможет сказать, что «просто пошутил».

Первый прототип Roadster показали ещё в 2017 году, однако запуск неоднократно откладывался. На подкасте Джо Рогана в ноябре 2025 года Маск утверждал, что автомобиль представят до конца года.

По словам главы компании, новый Roadster будет сильно отличаться от раннего концепта, а его презентация станет «самой захватывающей из всех». Производство планируется начать через 12–18 месяцев после показа.

Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
