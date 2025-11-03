Crytivo и Fathomlight представили Drownlight: выживание и мораль под светом маяка

Издатель Crytivo и независимая студия Fathomlight представили Drownlight — игру о выживании и строительстве города после глобального наводнения. Игрокам предстоит возводить поселение вокруг одинокого маяка, добывать ресурсы и принимать решения, от которых зависит судьба общины.

Drownlight сочетает градостроительный менеджмент и элементы выживания: нужно распределять еду, воду и энергию, отправлять экспедиции и поддерживать работу маяка — если он погаснет, начнут происходить исчезновения.

Авторы описывают проект как «Frostpunk на воде», делая акцент на моральных выборах и атмосфере безысходного мира. Игра разрабатывается небольшой командой под руководством Алексея Александрова, издателем выступает Crytivo — компания, известная по The Universim и Prehistoric Kingdom.

Я начал Drownlight в одиночку, работая над ним вечерами после основной работы. Сейчас со мной трудятся несколько человек, помогающих воплотить проект в жизнь. С детства я мечтал создавать игры, где решения и выживание имеют значение. Drownlight — мой первый шаг к этой мечте. Алексей Александров

Релиз Drownlight запланирован на 2026 год. Игра выйдет на PC и уже доступна для добавления в список желаемого в Steam.