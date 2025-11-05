Apple выпустила iOS 26.2 beta 1 для разработчиков | The GEEK
close
Новости

Apple выпустила iOS 26.2 beta 1 для разработчиков

Появились настройки прозрачности «Жидкого стекла» на экране блокировки, будильники в «Напоминаниях» и автоматическое создание глав в «Подкастах».

Apple выпустила первую бета-версию iOS 26.2 для разработчиков. Обновление устраняет ошибки, повышает стабильность системы и привносит несколько нововведений.

Среди новых возможностей:

  • Настройки прозрачности «Жидкого стекла» на экране блокировки;
  • В приложении «Здоровье» скорректированы диапазоны для функции «Оценка сна»;
  • В приложении «Пароли» появилась возможность управлять веб-сайтами, на которых пароли не сохраняются;
  • «Живой перевод» для AirPods теперь доступен в странах Европейского союза;
  • Приложение «Freeform» теперь поддерживает таблицы;
  • В приложении «Напоминания» появились будильники для задач;
  • В приложение «Подкасты» добавили автоматическое создание глав и доступ к ссылкам, упомянутым в подкасте на странице эпизода;
  • Обновился дизайн приложения «Apple News»;
  • В AirDrop можно использовать PIN-код для передачи файлов доверенному устройству в течение 30 дней;
  • Добавлено мигание дисплея при получении уведомлений (ранее была только вспышка).

Скачать iOS 26.2 beta 1 можно «по воздуху».

id·213989·20251105_1109
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Марк Гурман: Apple выпустит «бюджетный» MacBook на чипе от iPhone
Вышли iOS 18.7.2 и iPadOS 18.7.2
Apple выпустила iOS 26.1: что изменилось
Apple планирует масштабное обновление устройств к своему 50-летию
Раскрыты новые цвета iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max
iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max подешевели почти на 30% в России
Apple выпустила iOS 26.1 Release Candidate
TD Cowen: Apple не сокращала производство iPhone Air
Появились первые детали о дизайне iPhone 17e и iPhone 18 Pro
Будущий iPad Pro получит чип M6 и систему охлаждения с паровой камерой
В iOS 26.1 beta 4 появились настройки прозрачности интерфейса и возможность отключить свайп на камеру
Apple выпустила iOS 26.1 beta 3
Вышла третья бета iOS 26.1 для разработчиков
Apple готовит к выходу iOS 26.0.2
Telegram обновился и получил дизайн с «жидким стеклом» в стиле iOS 26
Vivo представила OriginOS 6 — новый дизайн в стиле iOS 26 и прощание с FuntouchOS
WhatsApp для iOS 26 получил новый «стеклянный» дизайн
Apple выпустила iOS 26.1 beta 2

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI MatePad Pro 12.2″ 2025: лучший экран года или переоценённый апгрейд?

    Обзоры

  2. Обзор Anker Soundcore P41i: наушники, что превращаются в пауэрбанк — гениально или странно?

    Обзоры

  3. Обзор TENET T8: две тысячи километров по трассам и городам

    Обзоры

  4. Обзор HONOR MagicBook Art 14 2025: тонкий, мощный и опасно похож на MacBook

    Обзоры

  5. Обзор TECNO Pova 7 Ultra 5G: игровой, но не показной

    Обзоры

  6. Обзор COMMO One 2.0: простые, но со вкусом

    Обзоры
Смотреть все обзоры