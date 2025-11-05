Apple выпустила iOS 26.2 beta 1 для разработчиков

Apple выпустила первую бета-версию iOS 26.2 для разработчиков. Обновление устраняет ошибки, повышает стабильность системы и привносит несколько нововведений.
Среди новых возможностей:
- Настройки прозрачности «Жидкого стекла» на экране блокировки;
- В приложении «Здоровье» скорректированы диапазоны для функции «Оценка сна»;
- В приложении «Пароли» появилась возможность управлять веб-сайтами, на которых пароли не сохраняются;
- «Живой перевод» для AirPods теперь доступен в странах Европейского союза;
- Приложение «Freeform» теперь поддерживает таблицы;
- В приложении «Напоминания» появились будильники для задач;
- В приложение «Подкасты» добавили автоматическое создание глав и доступ к ссылкам, упомянутым в подкасте на странице эпизода;
- Обновился дизайн приложения «Apple News»;
- В AirDrop можно использовать PIN-код для передачи файлов доверенному устройству в течение 30 дней;
- Добавлено мигание дисплея при получении уведомлений (ранее была только вспышка).
Скачать iOS 26.2 beta 1 можно «по воздуху».
Комментарии в Телеграм