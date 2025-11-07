Realme GT 8 Pro получил дату выхода на глобальный рынок

Realme GT 8 Pro будет представлен на глобальном рынке 20 ноября. Приглашение на мероприятие опубликовало индийское подразделение компании Realme.

При этом упоминается исключительно «прошка». Дебютирует ли вместе с ним базовый Realme GT 8, пока неизвестно.

По имеющимся данным, емкость батареи глобального Realme GT 8 Pro будет сохранена на уровне китайской версии — 7000 мАч.

Подробнее о Realme GT 8 Pro Представлены Realme GT 8 и GT 8 Pro — мощные флагманы со сменным блоком камер

Realme GT 8 Pro выйдет и в России. Еще в конце сентября компания объявила, что смартфон станет первым в России устройством на базе новейшего процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.