Realme GT 8 Pro получил дату выхода на глобальный рынок

Новинка со сменным блоком камер выйдет и в России.

Realme GT 8 Pro будет представлен на глобальном рынке 20 ноября. Приглашение на мероприятие опубликовало индийское подразделение компании Realme.

При этом упоминается исключительно «прошка». Дебютирует ли вместе с ним базовый Realme GT 8, пока неизвестно.

По имеющимся данным, емкость батареи глобального Realme GT 8 Pro будет сохранена на уровне китайской версии — 7000 мАч.

Realme GT 8 Pro выйдет и в России. Еще в конце сентября компания объявила, что смартфон станет первым в России устройством на базе новейшего процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
