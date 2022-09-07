Названы цены на линейку смартфонов iPhone 14

Уже сегодня Apple проведет свою презентацию, на которой покажет довольно много новинок. Сейчас опубликовали полный список цен на линейку iPhone 14. В продажу новинки поступят 16 сентября.

Пользователям стоит ждать следующего:

iPhone 14 — $750;

iPhone 14 Plus — $850;

iPhone 14 Pro — $1050;

iPhone 14 Pro Max — $1150.

У смартфонов оперативная память составит 6 Гб, флеш-память будет начинаться от 256 Гб. Предполагается, что эти ценники предназначены для рынка США. Ранее публиковалась стоимость на iPhone 14 для китайского рынка — там она немного выше.

Все самые классные функции в этом году достанутся iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. У них будет два выреза вместо челки, функция Always-On Display, 48-мегапиксельный датчик камеры и процессор A16 Bionic.

Помимо смартфонов, купертиновцы должны представить три версии Apple Watch: Series 8, SE второго поколения и Pro-версии, а также обновленные AirPods Pro 2.

Кстати, презентация отснята заранее, поэтому в сети уже появились скриншоты с нее. На них Тим Кук представляет iPhone 14 Pro в фиолетовом цвете, посмотреть можно тут.

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