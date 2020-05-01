Презентация Android 11 отменили из-за протестов в США
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Новости

Презентация Android 11 отменили из-за протестов в США

Беды продолжают преследовать нашу повседневную жизнь. То с приходом коронавируса все массовые мероприятия запретили, в том числе и в сфере IT, теперь же нестабильная обстановка в США после начала массовых беспорядков на почте расовой неприязни. В виду этой негативной ситуации, представителям Google пришлось перенести онлайн-анонс своей операционной системы Android 11. Мероприятие должно было состояться 3 июня, но теперь представители компании даже не могут назвать вероятную дату, когда можно будет посмотреть, что из себя представляет новая система.

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Да и само мероприятие уже было вынужденной мерой, так как традиционная конференция для разработчиков Google I/O также была перенесена. Компании ничего не оставалось делать, как предпринять очередную попытку и представить хоть что-то. Но и этого не получилось сделать. Кстати, Android 11 уже доступна для разработчиков в бета-версии, но в ней нет многих функций. Их появление ожидается после официального анонса.

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Однако из-за большого количества утечек, уже можно говорить о некоторых будущих изменениях в обновленной платформе. Так, из изменений можно выделить новые возможности для популярных сейчас мессенджеров. Для них выделен отдельный чат, который сворачивается в специальную кнопку. Она же бдует отображаться поверх остальных экранов и при нажатии на эту кнопку, будет появляться всплывающее окно со всей перепиской. Эту возможность разработчики могут реализовать для любого приложения, предназначенного для обмена сообщениями.

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Также все сообщения из мессенджеров, которые установлены на смартфоне, будут группироваться в шторке для уведомлений, причем в отдельной папке. Сделано это для того, чтобы они не перемешивались с другими приложениями. Еще одна инновация в функциональности смартфона – предоставление разового доступа для приложений к некоторым функциям устройства. Например, запоминание адреса ведет к тому, что его не нужно будет постоянно вводить вручную.

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Но одним из самых больших достижений стала поддержка разнообразных экранов. То есть теперь не важно какой вырез у дисплея и его соотношение сторон, операционная система всегда будет работать корректно. Это же касается и поддержки 5G-модемов. Также выделим автоматическое отключение вибрации при запуске камеры. Кстати, такой функционал должен был появиться еще несколько лет тому назад. И в конце статьи скажем, что Google все-таки отказалась от прежних названий операционной системы. Именно поэтому Android 10 называется – Android 10, без привязки ко всяким сладостям. Это же будет и с Android 11.

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