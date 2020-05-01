Презентация Android 11 отменили из-за протестов в США

Беды продолжают преследовать нашу повседневную жизнь. То с приходом коронавируса все массовые мероприятия запретили, в том числе и в сфере IT, теперь же нестабильная обстановка в США после начала массовых беспорядков на почте расовой неприязни. В виду этой негативной ситуации, представителям Google пришлось перенести онлайн-анонс своей операционной системы Android 11. Мероприятие должно было состояться 3 июня, но теперь представители компании даже не могут назвать вероятную дату, когда можно будет посмотреть, что из себя представляет новая система.

Да и само мероприятие уже было вынужденной мерой, так как традиционная конференция для разработчиков Google I/O также была перенесена. Компании ничего не оставалось делать, как предпринять очередную попытку и представить хоть что-то. Но и этого не получилось сделать. Кстати, Android 11 уже доступна для разработчиков в бета-версии, но в ней нет многих функций. Их появление ожидается после официального анонса.

Однако из-за большого количества утечек, уже можно говорить о некоторых будущих изменениях в обновленной платформе. Так, из изменений можно выделить новые возможности для популярных сейчас мессенджеров. Для них выделен отдельный чат, который сворачивается в специальную кнопку. Она же бдует отображаться поверх остальных экранов и при нажатии на эту кнопку, будет появляться всплывающее окно со всей перепиской. Эту возможность разработчики могут реализовать для любого приложения, предназначенного для обмена сообщениями.

Также все сообщения из мессенджеров, которые установлены на смартфоне, будут группироваться в шторке для уведомлений, причем в отдельной папке. Сделано это для того, чтобы они не перемешивались с другими приложениями. Еще одна инновация в функциональности смартфона – предоставление разового доступа для приложений к некоторым функциям устройства. Например, запоминание адреса ведет к тому, что его не нужно будет постоянно вводить вручную.

Но одним из самых больших достижений стала поддержка разнообразных экранов. То есть теперь не важно какой вырез у дисплея и его соотношение сторон, операционная система всегда будет работать корректно. Это же касается и поддержки 5G-модемов. Также выделим автоматическое отключение вибрации при запуске камеры. Кстати, такой функционал должен был появиться еще несколько лет тому назад. И в конце статьи скажем, что Google все-таки отказалась от прежних названий операционной системы. Именно поэтому Android 10 называется – Android 10, без привязки ко всяким сладостям. Это же будет и с Android 11.