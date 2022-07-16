Появились официальные изображения раскладушки Samsung Galaxy Z Flip4

Популярный инсайдер Эван Бласс опубликовал официальные пресс-изображения грядущего Samsung Galaxy Z Flip4. На них гибкий смартфон представлен в цвете Bora Purple.

Сразу бросается в глаза измененный шарнир — он стал более узким и находится ближе к дисплею, по сравнению с версией-предшественником. Корпус смартфона немного сузили к краям. Предполагается, что это произошло из-за размещения более крупной батареи. Кнопки и объективы тоже увеличились в размерах.

Цвет Bora Purple тоже отличается от фиолетового Galaxy Z Flip3. Он стал значительно ярче.

Презентация Samsung ожидается 10 августа. Компания представит там и свои другие новинки, например, часы Galaxy Watch5 и наушники Galaxy Buds2 Pro.

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