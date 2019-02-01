Представлены новые умные часы Amazfit GTR 2

Китайский производитель Huami представил новые смарт-часы Amazfit GTR 2 с круглым безрамочным экраном и обилием датчиков. Сообщается, что новинка получила две версии: классическую и спортивную.

Часы Amazfit GTR 2 оснащены AMOLED-дисплеем с диагональю 1,39 дюйма и яркостью в 450 нит. В них используется оптический датчик второго поколения для отслеживания пульса. А сенсор OxygenBeats определяет уровень насыщения крови кислородом.

Для мониторинга сна используется система SomnusCare. Также есть 12 видов активности, но в будущем из число вырастет до 90. Есть гироскоп, GPS и динамик с усилителем звука. Корпус выдерживает давление до 5 атмосфер (50 метров под водой) и защищён от попадания жидкости внутрь.

Спортивная версия получила корпус из алюминиевого сплава и силиконовый ремешок, классический вариант выполнен из нержавеющей стали и оснащён кожаным ремешком.

Из других особенностей отметим голосовой помощник XiaoAI, который распознаёт более 70 команд без подключения к сети. Есть NFC, Bluetooth, уведомления о звонках, сообщениях и поддержку уведомлений из приложений.

Ёмкость батареи составляет 471 мА·ч, чего хватает на 14 дней в обычном режиме и на 2 дня при работе GPS. Постоянная работа в паре со смартфоном обеспечит до 10 часов работы. Зато в режиме только показа времени часы могут «протянуть» 38 дней.

Спортивная версия Amazfit GTR 2 стоит около 148 долларов, классическая версия предлагается за 162 доллара.