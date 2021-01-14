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Новости

Представлены наушники Galaxy Buds Pro за 17 990 рублей

Сегодня Samsung представила наушники нового поколения – Galaxy Buds Pro. Они обеспечивают иммерсивный звук, отличаются качеством связи, оснащены интеллектуальной системой шумоподавления, а также предлагают улучшенные возможности для подключения к устройствам.

Новые наушники оснащенные 11-миллиметровым низкочастотным динамиком для более глубоких басов и 6,5-миллиметровым высокочастотным динамиком для более насыщенной передачи верхних частот, новые Galaxy Buds Pro обеспечивают еще более плотное и целостное звучание.

Благодаря трем микрофонам и блоку приема голоса (Voice Pickup Unit, VPU), наушники Galaxy Buds Pro позволяют отделить голос пользователя от нежелательных звуков. Один из внешних микрофонов также имеет высокое соотношение сигнал / шум (SNR), что позволяет еще эффективнее устранять фоновые шумы. Кроме того, Samsung интегрировала в Galaxy Buds Pro свою новую технологию Wind Shield для защиты от шума ветра. Благодаря своей менее выступающей форме, наушники минимизируют площадь контакта с ветром, а специально разработанная камера с сеткой позволяет отфильтровать возникающие от ветра помехи.

Galaxy Buds Pro оснащены интеллектуальной системой активного шумоподавления (ANC). С технологией Ambient Sound можно усилить звук рядом с вами более чем на 20 децибел – таким образом, можно корректировать и настраивать звук в соответствии со своими потребностями. Более того, система активного шумоподавления ANC и технология Ambient Sound автоматически работают в тандеме, адаптируясь к окружающей обстановке и оптимизируя качество звука.

Наушники Galaxy Buds Pro распознают, голос пользователя, и способны автоматически переключаться между подавлением ближайших звуков и их усилением. Они также выключат музыку, когда пользователь захочет поговорить, даже если вы используете технологию Ambient Sound или если отключена система шумоподавления.

При полной зарядке время работы в режиме воспроизведения составляет до 8 часов, а при использовании футляра с функцией беспроводной подзарядки автономность наушников можно увеличить еще на 20 часов. Даже при включенной системе активного шумоподавления время работы наушников в режиме воспроизведения составляет 5 часов с возможностью увеличения еще на 13 часов при использовании футляра. Когда заряд иссяк, можно использовать быструю зарядку.

Galaxy Buds Pro будут доступны в России в официальном интернет магазинах и фирменных салонах бренда, а также у партнеров в трех цветах: чёрный, серебро, фиолетовый по рекомендованной цене 17 990 рублей с 5 февраля 2021 года.

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