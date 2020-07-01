Представлен Samsung Galaxy M31s с батареей на 6000 мАч

Компания Samsung все больше радует своих почитателей смартфонами с емкой батареей. Не так давно на рынок вышел Galaxy M30s, как уже на днях он получил преемника, которым стала модель Galaxy M31s. Смартфон получил основной 64-мегапиксельный датчик Sony IMX682 и емкую батарею. Отметим, что это первый смартфон, где установлен этот оптический модуль.

Информация выводится на S-AMOLED-дисплей с диагональю 6,5 дюймов и разрешением Full HD+. Соотношение сторон дисплея стандартное для нынешнего времени – 20: 9. Что касается контрастности дисплея, то она составляет 78960: 1, а яркость дисплея – 420 кд/м2. Отметим, что дисплей занимает порядка 91% передней панели.

Работает аппарат на однокристальной системе собственной разработки – Exynos 9611, которая дополняется 6 или 8 ГБ ОЗУ. Под хранение контента отведено 128 ГБ ПЗУ, с возможностью ее увеличения за счет установки карты памяти. Функционирует смартфон на ОС Android 10 и собственной графической оболочке One UI 2.1.

В комплект поставки входит разъем USB-C и мощное зарядное устройство 25 Вт, которое заряжает аппарат полностью всего за 97 минут, хотя емкость аккумулятора составляет 6 000 мАч. На передней панели присутствует 32-мегапиксельная фронтальная камера, которую аппарат унаследовал от предшественника. На задней панели, кроме уже упомянутого 64-мегапиксельного модуля, присутствую две камеры по 5 МП и один широкоугольный модуль.

Производитель делает упор на главный 64-мегапиксельный модуль, так как он получил довольно широкие возможности для съемки. Так, с помощью этого модуля можно сделать одним касанием 7 фотографий и 3 видеоролика. Также пользователь получает возможность быстрого переключения между фронтальной камерой и основным модулей, отдельные режимы для съемки и поддержку записи 4К. Если говорить о ценнике на Galaxy M31s, то в зависимости от объема памяти, аппарат предлагается за 260 и 287 долларов.