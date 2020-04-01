Представлен ноутбук на Intel Tiger Lake
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Новости

Представлен ноутбук на Intel Tiger Lake

Ну, как анонс. Его можно разве что назвать условным, ведь даже выпуск процессоров Intel Tiger Lake запланирован на середину года. Но несмотря на это, в сети уже гуляет информация о ноутбуке, который будет работать на новых 10-нанометровых процессорах. Основаны они на новой архитектуре и с новыми iGPU Xe.

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One Notebook OneGX1 получился достаточно компактным аппаратом с семидюймовой диагональю дисплея. Известна информация и о наличии модема 5G, а также наличии SSD-накопителя до 2 ТБ. А вот какой из новых процессоров будет установлен в данный девайс – пока неизвестно.

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Также многие обращают внимание на его не совсем обычный дизайн, чем-то напоминающий устройства Alienware. Кроме того, выделяется аппарат и достаточно толстым корпусом. При этом практически все разъемы расположены на задней панели, а не с боков, как мы привыкли видеть.

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