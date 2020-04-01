Представлен ноутбук на Intel Tiger Lake

Ну, как анонс. Его можно разве что назвать условным, ведь даже выпуск процессоров Intel Tiger Lake запланирован на середину года. Но несмотря на это, в сети уже гуляет информация о ноутбуке, который будет работать на новых 10-нанометровых процессорах. Основаны они на новой архитектуре и с новыми iGPU Xe.

One Notebook OneGX1 получился достаточно компактным аппаратом с семидюймовой диагональю дисплея. Известна информация и о наличии модема 5G, а также наличии SSD-накопителя до 2 ТБ. А вот какой из новых процессоров будет установлен в данный девайс – пока неизвестно.

Также многие обращают внимание на его не совсем обычный дизайн, чем-то напоминающий устройства Alienware. Кроме того, выделяется аппарат и достаточно толстым корпусом. При этом практически все разъемы расположены на задней панели, а не с боков, как мы привыкли видеть.