Самый тонкий iPhone в мире может выйти под именем iPhone Air

Накануне презентации инсайдер DuanRui опубликовал снимок, предположительно, гарантийного талона для нового тонкого iPhone. На карточке указано название iPhone Air, без привычной цифровой маркировки.

До этого ожидалось, что Apple представит четыре модели: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Однако, если документ окажется подлинным, линейка может получить изменённое название.

Подделка подобных материалов перед анонсом — не редкость. Тем не менее, инсайд выглядит правдоподобным: Apple может отказаться от номера в названии, особенно если в будущем на рынок выйдет iPhone Fold — по слухам, без цифры в брендинге.

Официальная презентация Apple состоится сегодня, 9 сентября, и окончательно прояснит ситуацию.