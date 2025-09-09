Самый тонкий iPhone в мире может выйти под именем iPhone Air | The GEEK
close
Новости

Самый тонкий iPhone в мире может выйти под именем iPhone Air

За несколько часов до анонса в сети появился документ с названием iPhone Air.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 17:06

Накануне презентации инсайдер DuanRui опубликовал снимок, предположительно, гарантийного талона для нового тонкого iPhone. На карточке указано название iPhone Air, без привычной цифровой маркировки.

До этого ожидалось, что Apple представит четыре модели: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Однако, если документ окажется подлинным, линейка может получить изменённое название.

Подделка подобных материалов перед анонсом — не редкость. Тем не менее, инсайд выглядит правдоподобным: Apple может отказаться от номера в названии, особенно если в будущем на рынок выйдет iPhone Fold — по слухам, без цифры в брендинге.

Официальная презентация Apple состоится сегодня, 9 сентября, и окончательно прояснит ситуацию.

id·209912·20250909_1706
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
iPhone 17 Air станет самым тонким флагманом, но уступит Galaxy S25 Edge
В iPhone 17 Pro изменится дизайн и вернётся алюминий
Названы новые цвета iPhone 17 и iPhone 17 Pro
Рынок скептически настроен к перспективам iPhone 17 Air
Стали известны цены всех iPhone 17
Apple выпустит первый складной iPhone в 2026 году, iPad — в 2028-м
В России начали продавать iPhone с «распиской об отсутствии претензий»
Apple готовит к выпуску iOS 18.7
С 1 сентября айфоны с недостатком: что происходит?
iPhone и другие смартфоны можно будет вернуть без RuStore

Комментарии в Telegram

Тренд

Обзоры на The GEEK