Появились изображения смартфона LG с растягивающимся дисплеем

О смартфонах со сгибающимся дисплеем мы слышали и даже видели, а вот разработчики из LG решили пойти дальше и уже работают над чем-то инновационным в этом плане. Не так давно в сети появилась информация о смартфоне-ротаторе LG Wing. Однако на этом производитель не остановился и решил порадовать нас в будущем смартфоном с выдвижным дисплеем, который будет прятаться в корпусе.

По изображениям, которые были опубликованы в Ведомстве по патентам и товарным знакам США, представители издания LetsGoDigital создали свой вариант видения такого устройства. Судя по описанию, которое стало доступно, экран смартфона является гибким и способен прятаться в корпусе устройства. В сложенном состоянии – это обычный смартфон, но стоит потянуть за края корпуса, то смартфон превращается в подобие планшета.

Главным механизмом, который позволил добиться сворачиваемости гибкого дисплея являются роликовые выдвижные механизмы, которые огибает дисплей. Для придания дисплею жесткости, часть задней панели способна перемещаться вместе с дисплеем. Перемещения касаются как отдельно взятой стороны, так и обеих сторон. Естественно, что это пока лишь проект, а поэтому технических характеристик данного девайса мы не знаем. Хотя данные говорят, что выпустить его хотят уже в следующем году.