Бета-тест The Sims 5 начнётся 25 октября

Буквально несколько дней назад EA и Maxis показали совершенно новое поколении легендарной The Sims под рабочим названием Project Rene.

По словам инсайдера, некоторые пользователи уже начали получать приглашения для участия в бета-тестировании проекта, которое начнётся с 25 октября 2022 года. При этом саму игру обещали выпустить только через 1-2 года и более.

Несмотря на закрытое тестирование, игрокам будет доступен только инструмент для создания и настройки объектов, которые были показаны в день анонса. Никаких соглашений о неразглашении информации в письме не упоминается, поэтому ждём подробностей от игроков.