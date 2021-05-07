Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

После обновления Forza Horizon 4 игроки не могут зайти в игру

Проект Forza Horizon 4 на днях получил крупное обновление, которое, однако, принесло проблемы. Судя по всему, сбой затронул все актуальные версии игры — для консолей и для ПК.

Сообщается, что геймеры на Xbox Series X и Series S стали жаловаться на вылеты при попытке войти в игру. При этом до самого игрового процесса дело не доходило.

Подобные проблемы ранее возникли и в Steam-версии игры для ПК. Пока что идёт изучение ситуации, однако в компании утверждают, что разработчики знают о проблеме и решают её. Пока же для запуска рекомендуется отключить консоль от интернета, зайти в игру, после чего выйти в онлайн. В этом случае всё работает.

Похоже, что обновление сбивается именно на этапе авторизации пользователя, так что можно надеяться на скорое решение проблемы.  

The GEEK в Instagram

Источник:
Reddit
Теги: 

Поделитесь своим мнением!

guest
0 Комментария
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить