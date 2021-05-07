После обновления Forza Horizon 4 игроки не могут зайти в игру

Проект Forza Horizon 4 на днях получил крупное обновление, которое, однако, принесло проблемы. Судя по всему, сбой затронул все актуальные версии игры — для консолей и для ПК.

Сообщается, что геймеры на Xbox Series X и Series S стали жаловаться на вылеты при попытке войти в игру. При этом до самого игрового процесса дело не доходило.

Подобные проблемы ранее возникли и в Steam-версии игры для ПК. Пока что идёт изучение ситуации, однако в компании утверждают, что разработчики знают о проблеме и решают её. Пока же для запуска рекомендуется отключить консоль от интернета, зайти в игру, после чего выйти в онлайн. В этом случае всё работает.

We're aware of a crash impacting Series X and Series S players in the latest #ForzaHorizon4 update. We're working on a fix and will update when we have an ETA. — Forza Support (@forza_support) May 6, 2021

Похоже, что обновление сбивается именно на этапе авторизации пользователя, так что можно надеяться на скорое решение проблемы.

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