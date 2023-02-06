Полное прохождение Hogwarts Legacy уже доступно на YouTube

Профильные СМИ уже начали публиковать обзоры на игру Hogwarts Legacy, которая происходит в мире «Гарри Поттера». Но в сети уже появилось полное прохождение — ролик длится почти 17 часов. Игру прошли на PS5.

В ролике показали прохождение основного сюжета, но на деле это может занять больше времени, ведь в Hogwarts Legacy есть открытый мир, различные локации и секреты.

Сама игра выйдет 10 февраля на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S, ранний же доступ стартует завтра, 7 февраля. В апреле этого года игра появится на PS4 и Xbox One, а летом выйдет и на Nintendo Switch. При этом игру очень ждут, предзаказы на Hogwarts Legacy обогнали продажи Steam Deck по популярности в магазине Steam.