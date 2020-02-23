В даркнете продали полмиллиона аккаунтов от Zoom

Если вы до сих пор пользуетесь Zoom, то рекомендую прекратить этим заниматься. Стало известно, что аккаунты от платформы для видеоконференций можно приобрести в даркнете.

Информацию решили проверить в компании по информационной защите Cyble и её специалисты убедились, что стоимость краденного аккаунта от Zoom составляет всего 90 копеек. Удивительно, продавцом оказался русскоязычный хакер, который вышел на разговор через мессенджер Telegram. Для проверки сотрудники компании Cyble купили учётные записи своих клиентов и их подлинность подтвердилась.

В их распоряжение попали данные от профилей, как электронная почта, логин с паролем, ссылки на чаты и пин-коды для видеоконференций. Таким образом данные можно перепродавать или использовать в корыстных целях. Например, спамить почту, продавать полученную информацию или подбирать пароль для взлома.

Большинство компаний уже запретила своим сотрудникам использовать Zoom для работы. На днях в YouTube опубликовали тысячи записей разговоров всех видов, начиная от корпоративных и заканчивая личными встречами друзей.