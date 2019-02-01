Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Pokemon GO прекращает поддержку старых iPhone и Android

Хит прошлых лет, игра Pokemon GO может перестать работать на старых устройствах. Это касается как платформы Android, так и iOS. Об этом сообщили представители студии Niantic – создатели игры, которые в период с 2016 по сегодня сумели заработать порядка 3,5 млрд. долларов. Именно они сообщили, что прекращают поддержку старых моделей, а значит, что обновления для этих устройств перестанут выходить.

Пока список устройств, которые останутся без обновлений не до конца известен, но в нем уже фигурируют iPhone 5S и iPhone 6, что не может радовать их обладателей, несмотря на наличие обновления системы до iOS 12. Причина таковых изменений была объяснена разработчиками из Niantic, которые теперь больше будут сосредоточены на обновлениях для более актуальных устройств.

  • 1 2

Начиная с октября месяца, поддержку не будут получать и те пользователи, у которых на руках есть смартфоны с ОС Android 5. На данный момент нет разъяснений: не будут приходить обновления или игра перестанет запускаться на таких устройствах.  

Источник:
neowin
Подпишитесь на The GEEK в Telegram
Михаил

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

Комментарии

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить