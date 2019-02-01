Pokemon GO прекращает поддержку старых iPhone и Android

Хит прошлых лет, игра Pokemon GO может перестать работать на старых устройствах. Это касается как платформы Android, так и iOS. Об этом сообщили представители студии Niantic – создатели игры, которые в период с 2016 по сегодня сумели заработать порядка 3,5 млрд. долларов. Именно они сообщили, что прекращают поддержку старых моделей, а значит, что обновления для этих устройств перестанут выходить.

Пока список устройств, которые останутся без обновлений не до конца известен, но в нем уже фигурируют iPhone 5S и iPhone 6, что не может радовать их обладателей, несмотря на наличие обновления системы до iOS 12. Причина таковых изменений была объяснена разработчиками из Niantic, которые теперь больше будут сосредоточены на обновлениях для более актуальных устройств.

Начиная с октября месяца, поддержку не будут получать и те пользователи, у которых на руках есть смартфоны с ОС Android 5. На данный момент нет разъяснений: не будут приходить обновления или игра перестанет запускаться на таких устройствах.