iQOO Z11x с батареей на 7200 мАч вышел в России

В России стартовали продажи нового среднебюджетного смартфона iQOO Z11x. Одной из особенностей устройства стал аккумулятор на 7200 мАч. Производитель заверяет, что с ним устройство способно работать до двух суток без подзарядки.

iQOO Z11x получил 6,76-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1080×2344 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Аппаратной основой новинки стал процессор MediaTek Dimensity 7400 Turbo. Его дополняют 12 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ ПЗУ, а также быстрая зарядка 44 Вт.

Основная камера построена на сенсоре Sony IMX852 с разрешением 50 Мп и поддержкой съемки 4K-видео. На передней панели расположилась 32-Мп фронталка, которая также умеет снимать в 4K.

Корпус смартфона защищен по стандартам IP68 и IP69, а также получил дополнительные сертификаты прочности. «Из коробки» Z11x работает на OriginOS 6 (Android 16).

В России доступны три конфигурации памяти: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. На маркетплейсах цены на смартфон стартуют от 24 490 рублей.