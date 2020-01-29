Показаны новые Эмодзи, которые появятся в 2020 году
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Новости

Показаны новые Эмодзи, которые появятся в 2020 году

Некоммерческая организация Unicode Consortium анонсировала 117 новых эмодзи, которые могут появиться на устройствах в 2020 году.

В релизе Unicode 13 добавятся 62 новых смайла, 55 вариантов пола и различные цвета кожи.

Среди новых эмодзи есть ниндзя, анатомическое сердце, чёрная кошка, чайник, матрёшка и символ трансгендеров.

По всей видимости обновлённые смайлы появятся только в новых версиях ОС Android, а до iOS доберутся только в iOS 14.

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