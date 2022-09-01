Доступный Poco M4 5G поступил в продажу в России

В России стартовали продажи нового смартфона Poco M4 5G. Для первых покупателей на сайте Xiaomi действуют скидки.

Poco M4 5G позиционируется как смартфон для «развлечений без остановки». У устройства 6,58-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Процессором выступает MediaTek Dimensity 700. Емкость аккумулятора — 5000 мАч + поддержка быстрой проводной 18-ваттной зарядки. Кстати, в комплекте идет блок на 22,5 Вт.

Новинка работает на Android 12 из коробки с оболочкой MIUI 13 для Poco. Также есть поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, порт USB Type-C и боковой сканер отпечатков пальцев.

Стоимость за версию с 6 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти составляет 18 990 рублей. Но для первых покупателей действует скидка в 2 000 рублей, поэтому ценник на Poco M4 5G сейчас составляет 16 990 рублей. На данный момент, это самый доступный смартфон Poco с поддержкой сетей пятого поколения.

Poco M4 5G доступен в трех цветах: черном, голубом и желтом.

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