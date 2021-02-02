Poco M3 получит улучшенную версию, которая будет дешевле

СМИ сообщают о скором выходе новой версии смартфона Poco M3 с ёмким аккумулятором. Речь идёт об индийской версии «тройки», которая отличается от глобальной и китайской.

В Европе и в России Poco M3 доступен в двух версиях — 4/64 ГБ памяти и 4/128 ГБ по цене 149 и 169 евро или 13 490 и 14 490 рублей. В Индии же появились версии на 6/64 и 6/128 ГБ за 125 евро или 11,5 тысяч рублей и 136 евро или 12,5 тысяч рублей соответственно. Продажи стартуют 9 февраля.

В остальном смартфоны не отличаются от российских версий. У них те же экраны на 6,53 дюйма с разрешением 2340 х 1080 пикселей, процессоры Qualcomm Snapdragon 662, аккумуляторы на 6000 мА•ч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. Основная камера включает в себя модули на 48 + 2 + 2 МП. ОС — Android 11 с оболочкой MIUI 12.