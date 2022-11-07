«Компактная» PlayStation 5 Slim может выйти в 2023 году

С момента выхода PlayStation 5 прошло практически два года и за всё это время она получала лишь небольшие изменения. Тем не менее уже в 2023 году может выйти совершенно новая консоль в более компактном корпусе под условным названием PlayStation 5 Slim.

О грядущей новинке сообщили сразу несколько источников, а также инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson). При этом PlayStation 5 может и остаться с прежним названием, но станет тоньше, легче, а также лишится привода для физического накопителя. О последнем уже писали в сентябре этого года.

Также «миниатюрная» PS5 может оказаться без комплектной подставки для вертикальной фиксации. Вероятно, решение может сказаться на ценнике, но о нём пока говорить рано.

Сейчас стоимость PlayStation 5 начинается от $400 (~24 470). При этом в России ценник на консоль до сих пор начинается от 60 тысяч рублей.