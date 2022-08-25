PlayStation 5 подорожает по всему миру, кроме США

Компания Sony объявила об увеличении стоимости игровых консолей PlayStation 5 в «дисковой» и «цифровой» версиях по всему миру. Это связано с глобальной инфляцией и снижением спроса.

Компания повышает цены в Европе и Великобритании, Японии, Китае, Австралии, Мексике и Канаде. А вот в США они остаются теми же. Европейские цены вырастут на 50 евро, британские — на 30 фунтов, а японские — на 10 000 йен соответственно.

Вот так выглядят расценки:

Как сообщается в блоге PlayStation, изменение цен вступают в силу немедленно.

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