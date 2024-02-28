Первые рендеры Samsung Galaxy Z Fold6 появились в сети

Известный инсайдер OnLeaks опубликовал рендеры нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold6, который могут представить в августе.

По его информации, дизайн смартфона станет более квадратным с более острыми углами, что соответствует предыдущим слухам от инсайдера Ice Universe, предполагавшего схожесть будущих раскладушек Samsung с линейкой смартфонов nubia.

Габариты Z Fold6 в разложенном виде будут составлять 153,5 × 132,5 × 6,1 мм. Размеры внешнего экрана составят 6,2 дюйма, а внутреннего — 7,6 дюйма. При этом слот для стилуса S Pen отсутствует.

По слухам, смартфон оснастят процессором Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ постоянной памяти. Ожидается, что Z Fold6 получит блок камер с основным датчиком на 50 Мп и дополнительными на 12 и 10 Мп, а также две фронтальные камеры на 10 и 4 Мп и быструю зарядку 45 Вт.